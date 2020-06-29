Более 50 пожарных тушат горящий лес в Ростовской области: видео

В Ростовской области на огромной площади горит Бородиновский лес. ЧП случилось в Белокалитвинском районе. Сообщение о происшествии поступило 2 июля около 16:30.Загорелись старые деревья, огонь быстро распространился по округе, существует опасность, что он и дальше будет захватывать лес. Густой дым заволок всю округу.На месте работают 52 спасателя и 12 единиц техники, в том числе от МЧС — 23 человека и шесть единиц техники.