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В Ростовской области мужчина украл из колхоза 8 тонн удобрения и электромельницу

В Ростовской области мужчина украл из колхоза 8 тонн удобрения и электромельницу
В Ростовской области задержан подозреваемый в крупной краже с территории колхоза.

По данным полиции, 40-летний житель Неклиновского района вывез имущество сельхозпредприятия на грузовике. Мужчина ночью сорвал замок с ворот и проник в ангар. Он вынес и погрузил на машину восемь тонн хранившегося там удобрения, а также электромельницу.
Украденное имущество подозреваемый вывез в другой населенный пункт, чтобы продать.

Кража обнаружилась на следующее утро, когда работник колхоза пришёл на работу и увидел сорванный замок.
- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Похищенное изъято и возвращено владельцу. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную добычу водных биологических ресурсов.

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