В Ростове пешеход попал под колёса легкового авто



Водитель автомобиля сбил пешехода в Ростове-на-Дону. ДТП случилось на проспекте Королёва вечером 6 сентября.



По словам очевидцев, человек пересекал дорогу по «зебре» в районе дома № 4. Пока не известно, на какой сигнал светофора он шёл. В этот момент по дороге ехал водитель за рулём легкового автомобиля. Он сбил пешехода.



В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области подтвердили факт ДТП. Информации о пострадавших пока нет. Известно, что на место не выезжала скорая помощь и потерпевшего не госпитализировали.