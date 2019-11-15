Автомобиль сгорел возле жилого дома в Ростовской области



Легковушка сгорела в Ростовской области. Происшествие случилось в Семикаракорске 17 ноября. Примерно в 10 часов на улице Араканцева загорелась Ока.



В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что площадь пожара составила четыре квадратных метра. На место прибыли четыре спасателя и одна единица техники.



Согласно данным ведомства, на тушение ушло менее пяти минут. Однако, автомобиль оказался полностью уничтожен.



По словам очевидцев, машина загорелась, когда водитель хотел её завести. В результате происшествия никто не пострадал.

