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Автомобиль сгорел возле жилого дома в Ростовской области

Автомобиль сгорел возле жилого дома в Ростовской области
Легковушка сгорела в Ростовской области. Происшествие случилось в Семикаракорске 17 ноября. Примерно в 10 часов на улице Араканцева загорелась Ока.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что площадь пожара составила четыре квадратных метра. На место прибыли четыре спасателя и одна единица техники.

Согласно данным ведомства, на тушение ушло менее пяти минут. Однако, автомобиль оказался полностью уничтожен.

По словам очевидцев, машина загорелась, когда водитель хотел её завести. В результате происшествия никто не пострадал.

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