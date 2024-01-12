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В Гуково пассажирам пришлось выталкивать из снега застрявший автобус

В Гуково пассажирам пришлось выталкивать из снега застрявший автобус
В Гуково пассажирам пришлось выталкивать из снега застрявший автобус. Инцидент произошел 12 января. Кадры с места происшествия опубликовали в социальных сетях.

Общественный транспорт выезжал с автовокзала. На повороте он застрял в снегу. На кадрах видно, что пассажирам пришлось выйти из автобуса и начать его толкать. Местные жители рассказали, что проезжую часть не очистили от снега.

- Что возмущаться, придет весна, само растает, - иронизируют в комментариях.

Удалось ли высвободить автобус, неизвестно. Наверняка, пассажиры вытолкали транспорт, а потом сели обратно и продолжили маршрут.
Фото: соцсети
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