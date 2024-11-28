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На трассе под Батайском из-за ДТП с фурами образовалась пробка

На трассе под Батайском из-за ДТП с фурами образовалась пробка
На Восточном шоссе в Ростовской области из-за ДТП с фурами образовалась пробка. По данным "Яндекс.Карт", движение затруднено в районе Соленого озера.

На снимке видно, что на участке стоит разбитая фура. По словам очевидцев, на Восточном шоссе случилось ДТП. Фуру пытается вытащить трактор. Один из участников аварии уехал самостоятельно.

В настоящее время протяженность пробки - около четырех километров. Движение автомобилей на участке временно затруднено.

Водителям рекомендуется искать объездные пути.
Фото: Rostov.ru
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