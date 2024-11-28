На трассе под Батайском из-за ДТП с фурами образовалась пробка

Фото: Rostov.ru

На Восточном шоссе в Ростовской области из-за ДТП с фурами образовалась пробка. По данным "Яндекс.Карт", движение затруднено в районе Соленого озера.На снимке видно, что на участке стоит разбитая фура. По словам очевидцев, на Восточном шоссе случилось ДТП. Фуру пытается вытащить трактор. Один из участников аварии уехал самостоятельно.В настоящее время протяженность пробки - около четырех километров. Движение автомобилей на участке временно затруднено.Водителям рекомендуется искать объездные пути.