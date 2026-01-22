Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Атаку трех беспилотников отразили над Ростовской областью

Атаку трех беспилотников отразили над Ростовской областью
Атаку трех беспилотников отразили над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Силы ПВО перехватывали беспилотные летательные аппараты в ночь на 22 января с 23:00 до 7:00.

По информации губернатора региона Юрия Слюсаря, БПЛА сбили в Чертковском районе. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не было. 

В результате ночной атаки над Россией были перехвачены 14 дронов. Больше всего беспилотников обнаружили в Волгоградской области. Там отразили атаку четырех дронов.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.