Фото: Дондей

Атаку трех беспилотников отразили над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Силы ПВО перехватывали беспилотные летательные аппараты в ночь на 22 января с 23:00 до 7:00.По информации губернатора региона Юрия Слюсаря, БПЛА сбили в Чертковском районе. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не было.В результате ночной атаки над Россией были перехвачены 14 дронов. Больше всего беспилотников обнаружили в Волгоградской области. Там отразили атаку четырех дронов.