Ночную атаку БПЛА отразили в Ростовской области

В период с 20:00 до 24:00 7 мая в небе над Ростовской областью были успешно перехвачены и уничтожены беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.Всего над регионами страны отразили атаку 95 БПЛА. Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) эффективно сработали, ликвидировав угрозу над обширной территорией. Помимо Ростовской области, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Смоленской областями, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и Московским регионом. Кроме того, ряд аппаратов был уничтожен над акваториями Азовского и Черного морей.Важно отметить, что в Ростовской области до сих пор сохраняется действие режима беспилотной опасности. Данный режим за сутки 7 мая в регионе вводят уже второй раз.