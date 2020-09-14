На празднование Дня города в Ростове потратили более 7 млн рублей
Несмотря на то, что количество заболевших коронавирусом в регионе ежедневно увеличивается, администрация донской столицы не стала переносить празднование Дня города, тем более что на эти цели из бюджета Ростова было потрачено порядка семи миллионов рублей.
Большую часть мероприятий проведут в режиме онлайн, однако отпраздновать 271-ю годовщину очно ростовчанам все же удастся. Для жителей донской столицы подготовили порядка 10 различных мероприятий. Развлекательная программа запланирована на 19 сентября, сообщает администрация города.
Парк им. М. Горького:
10:00-12:00 - выставка детских рисунков образовательных учреждений Ростова-на-Дону «Ростов глазами детей»;
10:00-13:00 - астрономические экскурсии;
10:00-19:00 - выставка старинных мотоциклов и автомобилей «Ретромото-шоу»;
11:00-15:00 - праздничная ярмарка изделий ручной работы «Город мастеров»;
11:00-17:00 - выставка рисунков учащихся художественного отделения Детской школы искусства им. Г. М. Балаева «Любимому городу посвящается»;
12:00-16:00 - выставка работ прикладного искусства «Донская палата искусств и ремесел».
Парк 1-го Мая:
10:00-13:00 - выставка картин «Улица Садовая, скамеечка кленовая» и фотовыставка «Этот город самый лучший!».
Парк Левобережный:
10:00-13:00 - акция-выставка «Педагоги культуры - любимому городу»;
10:00-19:00 - презентация спортивных школ города Ростова-на-Дону, выставки лучших работ учащихся и педагогов учреждений культуры, образования и спорта;
11:00-15:00 - выставка-презентация студенческих организаций и молодежных общественных организаций (объединений) города Ростова-на-Дону;
12:00-13:00 - презентация современных молодежных субкультур «Экстрим-стихия».
Парк «Дружба»:
10:00-13:00 - выставка изделий декоративно-прикладного творчества, художественный мастер-класс «Ростов в моем альбоме», выставка детских рисунков «Раскрасим наш город».
На установленных экранах покажут трансляции заранее записанных концертов в исполнении творческих коллективов города.
Отмечается, что празднества проведут с учетом соблюдения всех эпидемиологических норм. К тому же мероприятия не предполагают одномоментного присутствия большого числа горожан. Как все окажется на самом деле, а также статистику по зараженным коронавирусом мы сможем увидеть уже после праздника.
Часть торжественных мероприятий пройдет в онлайн-формате. На разных интерактивных площадках проведут выставки, развлекательные викторины и концерты. Праздничного фейерверка в этом году ростовчане не увидят.