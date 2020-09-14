На празднование Дня города в Ростове потратили более 7 млн рублей

Несмотря на то, что количество заболевших коронавирусом в регионе ежедневно увеличивается, администрация донской столицы не стала переносить празднование Дня города, тем более что на эти цели из бюджета Ростова было потрачено порядка семи миллионов рублей.Большую часть мероприятий проведут в режиме онлайн, однако отпраздновать 271-ю годовщину очно ростовчанам все же удастся. Для жителей донской столицы подготовили порядка 10 различных мероприятий. Развлекательная программа запланирована на 19 сентября, сообщает администрация города.10:00-12:00 - выставка детских рисунков образовательных учреждений Ростова-на-Дону «Ростов глазами детей»;10:00-13:00 - астрономические экскурсии;10:00-19:00 - выставка старинных мотоциклов и автомобилей «Ретромото-шоу»;11:00-15:00 - праздничная ярмарка изделий ручной работы «Город мастеров»;11:00-17:00 - выставка рисунков учащихся художественного отделения Детской школы искусства им. Г. М. Балаева «Любимому городу посвящается»;12:00-16:00 - выставка работ прикладного искусства «Донская палата искусств и ремесел».10:00-13:00 - выставка картин «Улица Садовая, скамеечка кленовая» и фотовыставка «Этот город самый лучший!».10:00-13:00 - акция-выставка «Педагоги культуры - любимому городу»;10:00-19:00 - презентация спортивных школ города Ростова-на-Дону, выставки лучших работ учащихся и педагогов учреждений культуры, образования и спорта;11:00-15:00 - выставка-презентация студенческих организаций и молодежных общественных организаций (объединений) города Ростова-на-Дону;12:00-13:00 - презентация современных молодежных субкультур «Экстрим-стихия».10:00-13:00 - выставка изделий декоративно-прикладного творчества, художественный мастер-класс «Ростов в моем альбоме», выставка детских рисунков «Раскрасим наш город».На установленных экранах покажут трансляции заранее записанных концертов в исполнении творческих коллективов города.Отмечается, что празднества проведут с учетом соблюдения всех эпидемиологических норм. К тому же мероприятия не предполагают одномоментного присутствия большого числа горожан. Как все окажется на самом деле, а также статистику по зараженным коронавирусом мы сможем увидеть уже после праздника.Часть торжественных мероприятий пройдет в онлайн-формате. На разных интерактивных площадках проведут выставки, развлекательные викторины и концерты. Праздничного фейерверка в этом году ростовчане не увидят.