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Житель Ростовской области погиб в Калмыкии, упав на тракторе с обрыва

Сегодня, 18:45 |  ROSTOV.RU
Житель Ростовской области погиб в Калмыкии, упав на тракторе с обрыва

В Республике Калмыкия в результате аварии погиб 59-летний житель Ростовской области.

По информации республиканского МВД, работник животноводческой стоянки в Приютненском районе в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года выехал на тракторе МТЗ с территории стоянки и совершил ДТП.
- По предварительной версии, водитель, не справившись с управлением, совершил опрокидывание в обрыв озера Маныч, - рассказали в пресс-службе МВД Республики Калмыкия, - в результате чего мужчина погиб на месте происшествия от полученных травм.

По факту несчастного случая проводится проверка.

Фото: dorinfo.ru

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