Житель Ростовской области погиб в Калмыкии, упав на тракторе с обрыва



В Республике Калмыкия в результате аварии погиб 59-летний житель Ростовской области.



По информации республиканского МВД, работник животноводческой стоянки в Приютненском районе в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года выехал на тракторе МТЗ с территории стоянки и совершил ДТП.

- По предварительной версии, водитель, не справившись с управлением, совершил опрокидывание в обрыв озера Маныч, - рассказали в пресс-службе МВД Республики Калмыкия, - в результате чего мужчина погиб на месте происшествия от полученных травм.



По факту несчастного случая проводится проверка.



Фото: dorinfo.ru





