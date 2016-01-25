Житель Ростовской области погиб в Калмыкии, упав на тракторе с обрыва
Сегодня, 18:45 |
ROSTOV.RU
В Республике Калмыкия в результате аварии погиб 59-летний житель Ростовской области.
По информации республиканского МВД, работник животноводческой стоянки в Приютненском районе в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года выехал на тракторе МТЗ с территории стоянки и совершил ДТП. - По предварительной версии, водитель, не справившись с управлением, совершил опрокидывание в обрыв озера Маныч, - рассказали в пресс-службе МВД Республики Калмыкия, - в результате чего мужчина погиб на месте происшествия от полученных травм.
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