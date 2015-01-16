В Ростове загорелась маршрутка



В Ростове у маршрутки № 21 загорелся двигатель. ЧП произошло 31 декабря в районе ТЦ «Вавилония».



По словам очевидцев возгорания, в результате происшествия никто не пострадал. Фото с места выложили ростовчане в соцсети.

- Все живы, здоровы, потушили общими усилиями водителей других маршрутных такси, - написали ростовчане.



Пользователи активно обсуждают случившееся. Одни поражены состоянием маршруток, выходящих на линию, другие находят повод для шуток.

