В Ростове загорелась маршрутка
Сегодня, 17:42 |
ROSTOV.RU
В Ростове у маршрутки № 21 загорелся двигатель. ЧП произошло 31 декабря в районе ТЦ «Вавилония».
По словам очевидцев возгорания, в результате происшествия никто не пострадал. Фото с места выложили ростовчане в соцсети.
- Все живы, здоровы, потушили общими усилиями водителей других маршрутных такси, - написали ростовчане.
Пользователи активно обсуждают случившееся. Одни поражены состоянием маршруток, выходящих на линию, другие находят повод для шуток.
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