 О проекте
 Реклама
 Регистрация
 
Новости Афиша Объявления Справочник Форумы Чат Почта Ростов-на-Дону Интернет-магазин  
 
Яндекс.Погода

В Ростове загорелась маршрутка

Сегодня, 17:42 |  ROSTOV.RU
В Ростове загорелась маршрутка

В Ростове у маршрутки № 21 загорелся двигатель. ЧП произошло 31 декабря в районе ТЦ «Вавилония».

По словам очевидцев возгорания, в результате происшествия никто не пострадал. Фото с места выложили ростовчане в соцсети.
- Все живы, здоровы, потушили общими усилиями водителей других маршрутных такси, - написали ростовчане.

Пользователи активно обсуждают случившееся. Одни поражены состоянием маршруток, выходящих на линию, другие находят повод для шуток.

Перейти к списку статей Город-Новости

Рассказать друзьям:
Вниманию "спамеров":
все ссылки в комментариях не индексируются поисковыми системами.

Оставить комментарий

Загрузка файлов и изображений на сервер



12-06-2016, 19:18
[image-1] В Советском районе Ростова сгорел «Хендай Солярис» [/image-1]
Происшествия-Новости

В Советском районе Ростова сгорел «Хендай Солярис»

Подробнее...
10-06-2016, 23:59
[image-1] В Таганроге завалился на бок погрузочно-транспортный мотовоз [/image-1]
Происшествия-Новости

В Таганроге завалился на бок погрузочно-транспортный мотовоз

Подробнее...
5-02-2016, 13:36
[image-1] В центре Ростова загорелась BMW [/image-1]
Авто-Новости

В центре Ростова загорелась BMW

В центре Ростова на улице Красноармейской в районе дом... Подробнее...
15-01-2016, 12:51
[image-1] В Ростове на Стачках столкнулись четыре машины и маршрутка № 34 [/image-1]
Происшествия-Новости

В Ростове на Стачках столкнулись четыре машины и маршрутка № 34

В Ростове на проспекте Стачки в Железнодорожном район?... Подробнее...
1-10-2015, 00:06
[image-1] Маршрутка въехала в остановку: 3 человека получили ранения [/image-1]
Происшествия-Новости

Маршрутка въехала в остановку: 3 человека получили ранения

Дорожнотранспортное происшествие случилось 30 сентябр... Подробнее...
1-09-2015, 12:17
[image-1] Маршрутка врезалась сразу в 3 машины [/image-1]
Происшествия-Новости

Маршрутка врезалась сразу в 3 машины

ДТП произошло ранним утром 1 сентября 2015 года. На перес?... Подробнее...
15-05-2015, 09:52
[image-1] В Ростове-на-Дону столкнулись автобус и маршрутка [/image-1]
Происшествия-Новости

В Ростове-на-Дону столкнулись автобус и маршрутка

ДТП с участием общественного транспорта произошло 14 м?... Подробнее...
12-02-2015, 15:44
[image-1] В Ростове маршрутка врезалась в легковушку [/image-1]
Происшествия-Новости

В Ростове маршрутка врезалась в легковушку

ДТП произошло 11 февраля в районе дома ;20 на проспекте С?... Подробнее...
22-01-2015, 10:54
[image-1] В Ростове сгорел BMW X-5 [/image-1]
Происшествия-Новости

В Ростове сгорел BMW X-5

Престижная иномарка загорелась 21 января в 07:06. Случило?... Подробнее...
16-01-2015, 10:53
[image-1] В Ростове загорелся еще один пассажирский автобус [/image-1]
Происшествия-Новости

В Ростове загорелся еще один пассажирский автобус

ЧП произошло на Таганрогском шоссе в районе остановки ... Подробнее...

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!