На подъезде к Ростову «Мицубиси» влетел в отбойник
Сегодня, 20:32 |
ROSTOV.RU
На подъезде к Ростову «Мицубиси» залетел задней частью на отбойник. ДТП произошло 3 января около 14 часов на 5 километре подъезда к донской столице с южной стороны.
Фото с места происшествия очевидцы выложили в соцсеть. - По предварительным данным, 34-летний водитель «Мицубиси» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и столкнулся с отбойником, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области, - в результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести.
Пострадавший был доставлен в больницу. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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