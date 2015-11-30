На подъезде к Ростову «Мицубиси» влетел в отбойник



На подъезде к Ростову «Мицубиси» залетел задней частью на отбойник. ДТП произошло 3 января около 14 часов на 5 километре подъезда к донской столице с южной стороны.



Фото с места происшествия очевидцы выложили в соцсеть.

- По предварительным данным, 34-летний водитель «Мицубиси» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и столкнулся с отбойником, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области, - в результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести.



Пострадавший был доставлен в больницу. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

