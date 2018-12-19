«Ростов-Дон» разгромил на выезде «Уфу-Алису»



Закончился чемпионат Европы по гандболу. Женская сборная России добралась до финала, где уступила хозяйке турнира – национальной команде Франции. Баталии сборных команды остались позади, и теперь игроки и болельщики возвращаются в чемпионат России.



В составе «Ростов-Дона» по понятным причинам было сразу несколько игроков ближайшего резерва (Милана Таженова, Александра Смирнова, Анастасия Дульева, Валерия Собкало), но и основной обойме спортсменок (Анна Вяхирева, Марина Судакова, Ксения Макеева, Майя Петрова, Юлия Манагарова) пришлось постараться. Была видна солидная разница в классе, которая, однако, долгое время не материализовывалась в счёт. «Уфа-Алиса» большую часть первого тайма неплохо держалась. Далее «жёлто-чёрные» выдали мощный промежуток игры, забросив шесть мячей подряд – 7:13. На перерыв команды ушли при счёте 19:8 в пользу ростовчанок.



Во втором тайме Амброс Мартин варьировал состав, выпуская играть даже молодых игроков. Разница в счёте постепенно росла. К концу матча отрыв составил пятнадцать голов – 35:20.



Наиболее результативными игроками вечера стали Анна Вяхирева и Милана Таженова – по семь точных бросков. У хозяев лучшей стала Елена Бобина – шесть голов.



Данная победа для подопечных Амброса Мартина десятая в сезоне. С 10 набранными очками они занимаю вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России среди команд Суперлиги. В других матчах тура тольяттинская «Лада» на выезде обыграла ижевский «Университет» – 34:24, а «Астраханочка» дома одолела звенигородскую «Звезду» – 28:25.



Уже 21 декабря «жёлто-чёрные» проведут ещё один матч российской Суперлиги – на выезде против ижевского «Университета». Ближайшая домашняя игра состоится уже в новом году, 10 января дончанки будут принимать на своей площадке «АГУ-АдыИФ» из Майкопа.