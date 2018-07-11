Жительница Ростовской области просит установить светофор на дороге к новому парку



Поставить светофор на дороге к парку Левобережному предлагает ростовчанка. Соответствующую петицию Софья Газазян разместила на популярном портале. По ее словам, в данный момент переходить участок опасно.



Новый парк открыли на Левом берегу в мае, место сразу стало популярным среди гостей и ростовчан. Однако чтобы попасть на территорию, необходимо преодолеть четырехполосную дорогу с нерегулируемым переходом. В Левобережный также можно попасть, воспользовавшись лифтом, но работает он только до 21:00.



– Людям приходится ночью перебегать четыре полосы. Нужно принять решение как можно скорее, зачастую люди посещают парк с детьми, – отметила автор заявления.