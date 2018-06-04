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Жительница Ростова требует ограничить проезд фур по улице Малиновского

Жительница Ростова требует ограничить проезд фур по улице Малиновского
Активиста из донской столицы требует ввести запрет на проезд большегрузов по улице Малиновского в дневные часы. Такое обращение Юлия Счастливцева разместила на сайте «Активный ростовчанин». Девушка убеждена, что именно из-за грузовиков в этом месте регулярно возникают пробки.

-До тех пор, пока не будет построена еще одна дорога, расположенная параллельно Малиновского, требую запретить проезд большегрузов в будни с 6:00 до 21:00, - выражает свою точку зрения горожанка. - Кольцо Малиновского-Доватора на первом месте в топе самых аварийных мест Ростова-на-Дону. На этом участке вечные пробки из-за огромного потока большегрузов.

Отметим, что всего инициатива набрала 21 голос. При этом пять пользователей посчитали предложение неудачным.

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