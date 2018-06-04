Жительница Ростова требует ограничить проезд фур по улице Малиновского



Активиста из донской столицы требует ввести запрет на проезд большегрузов по улице Малиновского в дневные часы. Такое обращение Юлия Счастливцева разместила на сайте «Активный ростовчанин». Девушка убеждена, что именно из-за грузовиков в этом месте регулярно возникают пробки.



-До тех пор, пока не будет построена еще одна дорога, расположенная параллельно Малиновского, требую запретить проезд большегрузов в будни с 6:00 до 21:00, - выражает свою точку зрения горожанка. - Кольцо Малиновского-Доватора на первом месте в топе самых аварийных мест Ростова-на-Дону. На этом участке вечные пробки из-за огромного потока большегрузов.



Отметим, что всего инициатива набрала 21 голос. При этом пять пользователей посчитали предложение неудачным.