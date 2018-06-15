Жильцов дома на Театральной площади на время ЧМ отправили в санаторий





В незапланированный отпуск отправились жильцы дома по адресу Театральная площадь, 2. Именно перед этой многоэтажкой расположилась фан-зона Чемпионата мира по футболу. Ежедневно ее посещают тысячи болельщиков, а громкая музыка не смолкает практически круглые сутки.



С 14 июня жители Театральной площади, как никто другой, чувствуют атмосферу чемпионата. Под их окнами выступают артисты с концертами, на огромных экранах демонстрируются футбольные матчи. Ростовчане вынуждены держать окна закрытыми, иначе они не услышат даже друг друга.



Такая ситуация вызвала недовольство жильцов, большинство из которых пенсионеры. Тогда администрация города предложила им уехать на время ЧМ. На курорт согласились ехать только 10 старожилов.

- Пенсионеров отправили в два санатория Пятигорска – «Дон» и «Руно», - рассказал источник Rostov.ru. – Там они будут обеспечены уходом и трехразовым питанием. Обратно пожилые ростовчане вернутся после окончания чемпионата, 16 июля.



Остальные жильцы решили остаться дома и потерпеть до конца мундиаля выпавшие на их долю трудности. Большинство из них признались, что поездка в другой город им не по силам, ведь возраст многих – далеко за 80.