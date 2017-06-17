В Ростовской области местный житель умер от укуса клеща





В Ростовской области местный житель умер от укуса клеща. Случай произошёл в Дубовском районе.



По данным управления Роспотребнадзора по Ростовской области, на 16 июня в больницы по поводу присасывания клещей обратились 4 435 человек, в том числе 1 430 детей.



В регионе зарегистрировано 28 случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. Пациенты с КГЛ зарегистрированы в 14 территориях области: в Сальском, Заветинском, Целинском и Ремонтненском районах – по четыре случая, Каменске-Шахтинском и Дубовском районе – по два случая, в Ростове-на-Дону, Аксае, Новошахтинске, Песчанокопском, Пролетарском, Зимовниковском, Белокалитвинском районе и Белой Калитве, Морозовском районах – по одному случаю.



В Дубовском районе случай заболевания Крымской геморрагической лихорадкой закончился летальным исходом.