В Ростове задержали лжетеррориста, сообщившего о заминировании школ



В Ростове задержали подозреваемого, сообщившего о ложном заминировании городских школ.



По информации источника Rostov.ru, задержанным оказался 21-летний житель донской столицы. В ночь на 5 марта он взломал замок двери частного дома и похитил оттуда газовый баллон и мобильный телефон. Затем молодой человек направился под мост на проспекте Сиверса, чтобы понюхать газ из зажигалки.

- Надышавшись газом, подозреваемый позвонил в полицию с украденного телефона и сообщил о ложном минировании школ города, - добавил источник. – Затем он выкинул телефон в реку Темерник.



Напомним, утром в понедельник, 5 марта, из-за сообщения об угрозе взрыва были эвакуированы десятки городских школ. Учеников распустили по домам, а здания проверяли взрывотехники и кинологи с собаками.