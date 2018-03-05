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В Ростове задержали лжетеррориста, сообщившего о заминировании школ

В Ростове задержали лжетеррориста, сообщившего о заминировании школ
В Ростове задержали подозреваемого, сообщившего о ложном заминировании городских школ.

По информации источника Rostov.ru, задержанным оказался 21-летний житель донской столицы. В ночь на 5 марта он взломал замок двери частного дома и похитил оттуда газовый баллон и мобильный телефон. Затем молодой человек направился под мост на проспекте Сиверса, чтобы понюхать газ из зажигалки.
- Надышавшись газом, подозреваемый позвонил в полицию с украденного телефона и сообщил о ложном минировании школ города, - добавил источник. – Затем он выкинул телефон в реку Темерник.

Напомним, утром в понедельник, 5 марта, из-за сообщения об угрозе взрыва были эвакуированы десятки городских школ. Учеников распустили по домам, а здания проверяли взрывотехники и кинологи с собаками.

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