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В Ростове во время ЧМ запретят жарить шашлык

В Ростове во время ЧМ запретят жарить шашлык
Готовить блюда на огне запретят во время чемпионата мира в Ростове. МЧС ввело чрезвычайный противопожарный режим. О нововведении сообщили «Известия».

Запрет распространяется на города-организаторы футбольного первенства. Жители не смогут приготовить блюда на углях в лесах, городах и прилегающих территориях. Кроме того, нельзя жечь траву и мусор.

Добавим, что в условиях особого противопожарного режима штрафы за нарушения повышаются. Рядовые граждане заплатят от 2 тысяч до 5 тысяч рублей; должностные лица - от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. С организаций могут взыскать от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Следить за исполнением запрета поручат лесным инспекторам, добровольным пожарным и инициативным гражданам.

При этом, по мнению экспертов, введённый запрет вряд ли остановит жителей городов от поездок на природу. К тому же в такой ситуации возможен только точечный контроль, поэтому привлечь всех нарушителей не удастся.

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