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В Ростове появится улица Михаила Пуговкина

В Ростове появится улица Михаила Пуговкина

Одна из улиц Первомайского района Ростова получит имя народного артиста СССР Михаила Пуговкина. Об этом 3 сентября сообщила вдова актёра.
- Сегодня межведомственная комиссия администрации города приняла соответствующее решение, - рассказала Ирина Константиновна. – Какая именно улица будет переименована, станет известно в ближайшие две недели.

Отметим, что в 2018 году Михаил Пуговкину, сыгравшему за свою актерскую карьеру 148 ролей, исполнилось бы 95 лет. В честь юбилея его супруга организовала несколько мероприятий, в том числе на родине артиста, в Костромской области, и в Ростове-на-Дону, где сейчас живёт Ирина Константиновна.

Напомним, что в Ростове собираются установить памятник народному артисту. Такая идея возникла не на пустом месте. Выдающийся актёр воевал на Южном фронте. В составе 1147-го стрелкового полка 353-й стрелковой дивизии он прошёл через Ростов-на-Дону в направлении Таганрог - Красный Луч - Дебальцево - Ворошиловск (Алчевск). 29 июня 1942 года около 18 часов в результате взрыва гранаты в окопе на переднем крае Пуговкин был тяжело ранен в левую ногу и лицо. После ранения его эвакуировали в тыл.

В настоящее время идёт сбор средств на изготовление и установку памятника.

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