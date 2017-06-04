В могиле древней меотки археологи нашли уникальные артефакты



В Ростове на улице Станиславского археологи продолжают раскопки. Учёные работают на участке между проспектом Соколова и улицей Чехова. Здесь найдено уже 22 захоронения.



В одной из могил специалисты обнаружили скелет женщины с целым набором различных вещей. Если ранее археологам уже попадались предметы быта, то в этой могиле, кроме посуды, впервые были обнаружены железные иглы, ножницы и даже зеркало.

- Предметы женского обихода находились у ног скелета. Зеркало представляло собой хорошо отполированный металл, в котором можно было увидеть своё отражение, а не стекло, как сейчас, - рассказал руководитель археологической экспедиции Александр Нечипорук. - На руках или рукавах одежды женщины были бусы, они не сохранились, но можно увидеть их следы.

Там же находились небольшие палочки из бронзы, которые, как предполагают учёные, древние женщины могли использовать для завивки волос.







Ещё один скелет привлек внимание учёных. Погребённый лежал не на спине, а на боку, с подогнутыми ногами. На территории могильника Ростовского городища нашли несколько таких захоронений.



- В этих могилах нет никаких предметов, вполне возможно, что эти люди имели низкий социальный статус, например, были рабами, поэтому они и похоронены в таком виде, - отметил археолог Антон Дедюлькин.







Напомним, в центре Ростова археологи раскопали захоронения древнего населения - меотов, относящиеся к I—III векам нашей эры. Меоты переселились на Дон с Кубани. На данный момент обнаружено 93 захоронения.



Археологические исследования проводятся перед масштабной реконструкцией улицы Станиславского.



