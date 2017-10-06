Усадьбу Лакиера требует отреставрировать жительница Таганрога



Активистка из Таганрога требует отреставрировать усадьбу классификатора русской геральдики Александра Лакиера. Соответствующую петицию Анна Панина разместила на портале Change.org. Горожанка считает, что историческое здание необходимо поддерживать в надлежащем виде.



- В местности Золотая Коса гибнет интереснейшая дворянская усадьба, на территории которой вот уже полтора века стоит здание в замковом псевдоготическом стиле, - объясняет автор инициативы. - Ростовская область вообще скудна на сохранившиеся усадьбы, а здесь — целое поместье с загородным домом середины XIX века примечательной архитектуры, где жила значимая в общероссийской истории персона — геральдист Александр Борисович Лакиер. Сейчас памятник истории и культуры регионального значения находится в аварийном состоянии и требует срочного ремонта.



Анна отмечает, что разработать предварительную смету проекта реставрации здания власти запланировали до декабря 2016 года. А в этом году ремонт уже можно было завершить.

Идею Анны поддержали 72 человека. Обращение рассмотрят, если оно наберет более 20 тысяч голосов.



Александр Борисович Лакиер (1824-1870) — русский историк, живший в Таганроге. Ученый стал первым классификатором русской геральдики.