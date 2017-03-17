Уличный музыкант Александр Якубов: «Лучшее жюри- это люди на улице»





Скрипач Александр Якубов рассказал Rostov. ru об отличиях игры на улице и на сцене, заработке музыканта и негласных правилах уличного музицирования.



Улица Пушкинская в Ростове-на-Дону у многих жителей и гостей южной столицы ассоциируется именно с музыкантами. Аккордеонисты, гитаристы, певцы и ударники- все они выходят на Пушкинскую, чтобы попрактиковаться в игре и узнать, как прохожие отнесутся к ним и к их музыке. Скрипач Александр Якубов - один из самых известных и запоминающихся уличных музыкантов города.

- Я начал заниматься музыкой, когда мне было восемь лет,- рассказал корреспонденту Rostov.ru Александр.- Сначала, как и многие мальчики, мечтал играть на гитаре. Но в музыкальной школе мне сказали, что я слишком мал для гитары, и предложили попробовать скрипку. Я стал скрипачом, а хорошо играть на гитаре так и не научился. А на улице я играю не ради денег, а ради людей.



По словам Александра, уличные музыканты зарабатывают в Ростове немного. Но на жизнь хватает. Те, кому нравится твоя музыка, приглашают поиграть на свадьбах, днях рождения. Иногда молодые люди делают предложения своим девушкам, пока исполнитель играет ее любимую мелодию. Это тоже неплохой заработок. Рассказывая о себе, скрипач успевает положить денег играющей на Пушкинской аккордеонистке - из солидарности.

- Человек может уйти с концерта в плохом настроении, но деньги за билет ему никто не вернет,- говорит скрипач.- А на улице человек сам решает, сколько денег он хочет отдать, и хочет ли вообще. Или же он может просто подойти и сказать «спасибо!». И это честно. Люди сами оценивают, сколько стоит твои импровизированный концерт.



Александр считает, что улица дает музыканту возможность прямого общения с людьми. Такую возможность не всегда дает сцена. Сцена - это всегда барьер между слушателем и исполнителем. А на улице нет никаких барьеров, кто угодно может подойти к музыканту и о чем угодно заговорить, спросить. Обычное человеческое общение ставит музыканта на один уровень со слушателем. И делает ближе к людям, помогает понять, что им нравится больше, понять, правильно ли ты играешь.

- Публика и ее благодарность - это лучшее жюри,- делится своими мыслями скрипач.- Люди подходят, говорят спасибо за музыку, за то, что поднял настроение - это лучше, чем победа в каком-то музыкальном конкурсе. В таких конкурсах вообще, на мой взгляд, нет никакого смысла. Зачем доказывать кому-то, что ты играешь лучше него?



Александр рассказал, что музыкальные вкусы ростовчан очень разнообразны. Многие подходят и просят сыграть русский рок, например, группу Аквариум. Или джаз. Очень популярны также саундтреки из разных фильмов и сериалов. Такие саундтреки, например, тему из кинофильма «Реквием по мечте» или сериала «Шерлок», Александр изучает сам, на слух, не пользуясь нотами или какими-либо видеоуроками.

- Разучивать какую-то новую мелодию лучше всего именно на слух,- считает скрипач.- В музыкальных школах учат много разных произведений, но учат по нотам. Но то, что ты выучил по нотам, забывается через пару месяцев, а то, что по слуху не забывается вообще никогда. Такой способ позволяет лучше почувствовать мелодию.



С гастролями Александр побывал в самых разных уголках мира. Везде к уличным музыкантам относятся по-разному.

- Для жителей некоторых городов скрипач, играющий на улице - диковинка,- рассказал музыкант.- Например, в Омске многие подходили ко мне и моему другу-гитаристу и говорили, что такой ансамбль они никогда не видели. А на юге Италии уличное музицирование практически не распространено. Когда я играл, итальянцы реагировали нейтрально и равнодушно. А если взять страны бывшего социалистического лагеря, например, Чехию или Болгарию, то там очень много уличных музыкантов. Но правила в Европе строже, чем у нас, и часто даже приходится идти в городскую администрацию, чтобы получить специальное разрешение на игру. В Ростове такого нет.



Но свои негласные правила есть и в южной столице. Например, не нужно играть или петь на одном месте более двух часов, чтобы не надоедать жителям соседних домов. Вообще, лучше стать подальше от многоэтажек, и при этом место должно быть многолюдным. Но таких мест в Ростове немного. Среди них - набережная, окрестности Публичной библиотеки и парк Горького. Вообще, по словам Александра, в южной столице очень воспитанные музыканты. Например, ударники и духовики отходят подальше от домов и учебных заведений, чтобы никому не мешать.



Ростовчане в целом очень хорошо относятся к уличным музыкантам. И многие узнают Александра, встречая его в других городах.



А специально для читателей Rostov.ru Александр исполнил саундтрек из сериала «Шерлок».



