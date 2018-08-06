«Справедливая Россия» подготовила поправки, направленные против повышения пенсионного возраста



Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, а также представители партии Михаил Емельянов и Олег Шеин разработали ряд поправок к пенсионной реформе, одобренной в первом чтении. Ко второму чтению изменения в документ вносит Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Справедливороссы предлагают отсрочить повышение пенсионного возраста до 1 января 2035 года.



Среди инициатив эсеров - полноценная индексация выплат для работающих и неработающих пенсионеров. В трудовой стаж, по мнению депутатов, следует включить трехлетний период ухода за ребенком. Кроме того, предлагается ввести дополнительные санкции для организаций, которые используют нелегальный труд. Подчеркивается недопустимость увеличения пенсионного возраста для граждан, которые работали на Крайнем Севере. Однако главной поправкой является перенос повышения возраста выхода на пенсию на 1 января 2035 года.



Все поправки депутатов получили члены «Справедливой России» в субъектах Российской Федерации. Они в свою очередь подадут их от своего имени в региональных Законодательных собраниях.



Напомним, что фракция проголосовала против увеличения пенсионного возраста, когда Государственная Дума рассматривала изменения пенсионного законодательства в первом чтении. «Справедливая Россия» настаивает на принятии альтернативного закона «О страховой пенсионной системе в Российской Федерации». Руководитель партии Сергей Миронов сформулировал основные предложения партии во время выступления 27 июля на пленарном заседании парламента.



– Пенсионная реформа должна помогать людям. Во-первых, нужно ввести мораторий на повышение пенсионного возраста. Во-вторых, размер пенсии должен зависеть от возраста, заработка, условий труда. Баллы, обязательную накопительную часть стоит отменить. Кроме того, нельзя исключать время, когда люди ухаживали за родителями или ребенком, а также период обучения в вузе.