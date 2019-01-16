Ростовский университет потратит почти 22 миллиона на бензин



Донской государственный технический университет закупит бензин на 21 892 074 рубля. Такая информация появилась на интернет-портале госзакупок.



Исходя из документов, вузу требуется 214 065 литров 92-го бензина, 83 960 литров 95-го и 141 290 литров дизеля. Топливо должно обеспечивать надёжную и экономичную работу двигателя авто.



Требования заказчика подразумевают, что заправки исполнителя будут находиться там, где расположены структурные подразделения ДГТУ, а именно - в Ростове, Таганроге, Азове, Шахтах, Ставрополе, Пятигорске, Москве и селе Дивноморское.



Поставщик должен предоставлять горючее с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года.



Заявки на участие принимаются до 29 января. Победителя конкурса объявят 5 февраля.



Напомним, что Ростов стал третьим городом в ЮФО по стоимости дизельного топлива. По данным на 9 января, один литр стоит 45,81 рубля. Первые два места заняли Симферополь и Севастополь с ценами 50,66 и 50,43 рубля соответственно.