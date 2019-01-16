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Ростовский университет потратит почти 22 миллиона на бензин

Ростовский университет потратит почти 22 миллиона на бензин
Донской государственный технический университет закупит бензин на 21 892 074 рубля. Такая информация появилась на интернет-портале госзакупок.

Исходя из документов, вузу требуется 214 065 литров 92-го бензина, 83 960 литров 95-го и 141 290 литров дизеля. Топливо должно обеспечивать надёжную и экономичную работу двигателя авто.

Требования заказчика подразумевают, что заправки исполнителя будут находиться там, где расположены структурные подразделения ДГТУ, а именно - в Ростове, Таганроге, Азове, Шахтах, Ставрополе, Пятигорске, Москве и селе Дивноморское.

Поставщик должен предоставлять горючее с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года.

Заявки на участие принимаются до 29 января. Победителя конкурса объявят 5 февраля.

Напомним, что Ростов стал третьим городом в ЮФО по стоимости дизельного топлива. По данным на 9 января, один литр стоит 45,81 рубля. Первые два места заняли Симферополь и Севастополь с ценами 50,66 и 50,43 рубля соответственно.

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