ДГТУ потратит на бензин более 23 млн рублей



Донской государственный технический университет потратит на бензин более 23 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 23 611 918 рублей.



Указывается, что вуз покупает 450 литров бензина марки АИ-92 и АИ-95. При этом массовая доля примесей должна быть небольшой, бензин должен удовлетворять ряду требований, обеспечивающих экономичную и надежную работу двигателя, и требованиям эксплуатации:



- иметь хорошую испаряемость, позволяющую получить однородную топливовоздушную смесь оптимального состава при любых температурах;

- иметь групповой углеводородный состав, обеспечивающий устойчивый процесс сгорания без детонации на всех режимах работы двигателя;

- не изменять своего состава и свойств при длительном хранении и не оказывать вредного влияния на детали топливной системы, резервуары, резинотехнические изделия.



Исполнителю нужно поставлять топливо с 1 апреля 2020-го по 1 апреля 2021 года.