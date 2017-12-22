Ростовский депутат Анатолий Котляров оказался в эпицентре большого скандала





Страсти вокруг депутата городской думы Анатолия Котлярова не утихают по сей день.



Несколько изданий опубликовали информацию о том, что предприятие под учредительством Анатолия Котлярова не вернуло почти двухмиллионный кредит одному из банков. Помимо этого, депутат незаконно завладел акциями «Батайского энергомеханического завода».



Депутат-справедливоросс опровергает эти факты. По его мнению, покупка пакета акций была спасением завода от рейдерского захвата. Однако депутат не дал никаких подробностей, кто и зачем собрался захватывать предприятие, и что с ним стало впоследствии. Все эти нюансы Котляров пожелал опустить, посчитав все факты бредом: «Факты, выхваченные из моей жизни, перевернуты и искажают смысл. Это яркий пример того, как из правды можно сделать ложь!».



Осталось выяснить, что значит «выхваченные» факты, если они имели место быть в жизни, и как правда может превратиться в ложь?



Несмотря на свое тонущее положение, депутат продолжал гнуть свою линию: «Я сделал все возможное, чтобы зацепиться было не за что. Практически ушел из бизнеса, не принимал никаких решений в тех «островках» бизнеса, где юридически присутствовал…». Многие депутаты продолжают заниматься бизнесом. Так как зарплату им не выплачивают, они вправе заниматься любой коммерческой деятельностью. Вероятно, народный избранник не знал об этом. При этом он числится как председатель волонтерской общественной организации «Братская Помощь». К слову, это движение последние годы сдает отчеты с нулевыми цифрами. Почему Котляров решил оставить бизнес, и на какие средства он живет сейчас, неизвестно.



На вопрос, когда депутат выполнит свое обещание восстановить 37 гектаров рощи, он и вовсе решил «завести всех за угол». По мнению Котлярова, там и рощи толком нет никакой, одна грязь и шприцы от наркоманов. Почему наличие грязи и шприцев оправдывает вырубку сотен насаждений? Проще было бы навести порядок в парке, чем разводить демагогию.



Таким образом, попытка оправдаться в глазах горожан с треском провалилась. При этом Котляров сделал несколько громких заявлений. Он признался, что собирается баллотироваться в Законодательное собрание Ростовской области на выборах в сентябре 2018 года. Апофеозом этого представления стало заявление о… монографии, которую он собирается написать: «Монография поможет гражданам, попавшим в сложную финансовую ситуацию».



Обычно монографии пишут научные сотрудники перед защитой кандидатской диссертации. Наконец-то богатый «кредитный опыт» депутата хоть где-то пригодится. Так что ждем от народного избранника новых научных открытий.