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Лань, родившуюся в ростовском зоопарке, назвали в честь игрока российской сборной

Лань, родившуюся в ростовском зоопарке, назвали в честь игрока российской сборной

Одного из питомцев ростовского зоопарка, недавно появившегося на свет, назвали в честь игрока сборной России по футболу.

Родившийся в июне детеныш европейской лани получил имя Артем в честь нападающего национальной сборной Артёма Дзюбы.
- Наши футболисты стали национальными героями, пройдя в 1/4 чемпионата мира по футболу, - прокомментировали в зоопарке. - 16 июня родилась европейская лань и мы решили назвать малыша Артём - в честь футболиста Дзюбы.

Напомним, что кроме европейской лани, в июне в донском зоопарке родились два детеныша самого крупного из ныне живущих грызунов - капибар.

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