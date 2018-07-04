Лань, родившуюся в ростовском зоопарке, назвали в честь игрока российской сборной





Одного из питомцев ростовского зоопарка, недавно появившегося на свет, назвали в честь игрока сборной России по футболу.



Родившийся в июне детеныш европейской лани получил имя Артем в честь нападающего национальной сборной Артёма Дзюбы.

- Наши футболисты стали национальными героями, пройдя в 1/4 чемпионата мира по футболу, - прокомментировали в зоопарке. - 16 июня родилась европейская лань и мы решили назвать малыша Артём - в честь футболиста Дзюбы.



Напомним, что кроме европейской лани, в июне в донском зоопарке родились два детеныша самого крупного из ныне живущих грызунов - капибар.