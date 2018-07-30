Грозит ли человечеству восстание машин: в ростовском лектории просто рассказывают о сложном



В картинной галерее ростовского «Книжного» прошел очередной научно-популярный лекторий «Курилка Гутенберга».

- Цель нашего проекта — популяризовать науку и культуру среди молодежи — доступно и интересно рассказывать о полезных и развивающих темах, - рассказала организатор «Курилки» в Ростове-на-Дону Елена Егина.



Очередной вечер в «Книжном» был посвящен математике. Перед ростовчанами и гостями города выступили студенты Института математики, механики и компьютерных наук им. Воровича с лекциями и интерактивными презентациями, чтобы наглядно объяснить научные эксперименты.







Каждая лекция - это полчаса доступной информации плюс наглядные примеры и немного юмора, чтобы разбавить научную атмосферу. Анна Бергер выступила с лекцией «Напиши сообщение холодильнику: как машины учатся понимать человека».

- На сегодняшний день человек каждый день взаимодействует с различными машинами. Сейчас уже никого не удивишь ни голосовым вводом текста, ни умным домом, который все за тебя делает. Это облегчает жизнь людям, делает ее значительно удобнее. Но как все это появилось? - начала свою речь магистрантка Южного Федерального университета.



Следующие полчаса были посвящены математической истории и тому, как она помогала совершенствовать машины, делать их «умными», облегчая жизнь представителей разных профессий.

- Например, есть «IBM Watson Health». Эта программа обрабатывает гору информации, чтобы помочь врачам. Она еще далеко не везде введена в эксплуатацию, потому что это смелый и тяжелый шаг – предоставить возможность машине решать за людей. Не каждый человек доверит свою жизнь технике, которая с легкостью на основе информации о симптомах может сгенерировать диагноз пациента и выписать ему план лечения, - отметила Анна.







Особое внимание лектор уделила Тесту Тьюринга, который доказывал, что машина, как и человек, способна мыслить.

- Человек «общается» с одним компьютером и одним человеком при помощи текстовых сообщений. На основании ответов на вопросы он должен определить, с кем он разговаривает: с человеком или компьютерной программой. Задача компьютерной программы ввести человека в заблуждение, заставив сделать неверный выбор, - рассказывает Анна.

Во время теста участники не видят друг друга, что автоматически усложняет задачу. Если компьютеру удается ввести в заблуждение судью, это значит, что машина обыграла людей.



Сегодня ученые уделяют много внимания электронным чатботам, которые отвечают на команды и просьбы пользователя. Такие машины создают иллюзию, что человек не одинок, и чатбот может запросто поддержать любой разговор. Первого чатбота звали «Элиза», она пародировала разговор с психотерапевтом. Например, если вы скажете, что у вас болит голова, Элиза ответит «Почему она болит?». Она просто выделяет слова, которые вы

говорите, и создает новые вопросы, используя их.



Закончила Анна, конечно, современностью. Девушка рассказала, как устроены электронные переводчики, которые ловко переводят большие тексты. Сейчас электронные машины опережают людей в понимании больших текстов — они быстрее их «переваривают» и вникают в суть.

- Не переживайте - восстание умных машин человечеству не грозит, - поспешила успокоить зрителей Анна Бергер. - Но они развиваются с такой скоростью, что приближается тот момент, когда тест Тьюринга будет проходить даже ваша стиральная машинка.







Вторым и финальным в этот вечер стал спикер Сергей Степаненко, который рассказал о математических программах и как они связаны с научными доказательствами.

На сегодняшний день оформить доказательство своей математической теории (опять же благодаря машинам) стало намного легче и быстрее.

- Раньше, математик, чтобы доказать свою теорию перед коллегами, махал руками, показывал на пальцах, рисовал диаграммы и «разжевывал» информацию, чтобы ее правильно восприняли, - рассказывает Сергей. - Сейчас же на помощь приходят Пруф Ассистанты. Для того, чтобы сэкономить время, математик загружает необходимую информацию своей теории в ассистент. Он в свою очередь прорабатывает полученные данные, проверяет их на правильность и оформляет.



Следующее собрание научно-популярного проекта «Курилка Гутенберга» запланирована на август - две лекции «Горячие сердца, холодная плазма» и «Stipula ex mixture: молекулярный call-drink» . Ростовским участникам расскажут о действии холодной плазмы. Как доказали ученые, облучение клеток холодной плазмой приводит к их регенерации и омоложению.

