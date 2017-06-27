Город древних меотов расположен глубоко под землей на площади 5-го Донского корпуса





В Ростове археологи начали работать на территории Темерницкого городища, часть которого расположена на площади 5-го Донского корпуса.



Специалисты уже обнаружили четыре фундамента построек, предположительно, 19 века. Дома были продолжением улицы Станиславского. Сейчас основной объём находок составляют осколки посуды, кости животных и рыбы. Судя по тем останкам рыб, которые попадаются ученым, добычей здешних обитателей становились особи огромных размеров. На днях археологи нашли стеклянную бутылку, которой не меньше ста лет.







Ученые предполагают, что под верхним слоем земли им удастся найти строения, относящиеся к 1-3 векам н.э. Вероятнее всего, там же будут находиться предметы обихода древних меотов, которые дадут более полное представление об их жизнедеятельности. Как известно, основой их хозяйства было земледелие, скотоводство, рыболовство и торговля.

- Ранее эта территория не была изучена, поэтому здесь могут находиться предметы, относящиеся к разным эпохам, - рассказал руководитель археологической экспедиции Александр Нечипорук. - По мере исследования глубины залегания и характера культурного слоя станет понятна система хозяйства, характер строительства и другие особенности жизни древнего народа.







По словам учёных, Темерницкое городище находилось в границах современных улиц: Социалистической (северная граница), Береговой (южная граница), переулок Братский (восточная граница) и проспекта Сиверса (западная граница). Рядом с площадью 5-го донского корпуса на улице Станиславского до проспекта Буденновского располагался некрополь Темерницкого городища. Его также предстоит исследовать археологам.



Отметим, что в настоящее время учёным приходится весь день работать под палящим солнцем. Вокруг раскопа нет ни деревьев, ни зданий, который давали бы хоть какую-то тень.



