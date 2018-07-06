80-летний пенсионер с деменцией пропал в Ростовской области



80-летний пенсионер с деменцией пропал в Ростовской области. Юрий Сомов ушел из дома 6 июля. Он проживал в Веселовском районе. Об этом сообщает издание DonDay Новочеркасск.



По словам родных, мужчина страдает расстройством памяти и уверен, что до сих пор работает в Новочеркасске водителем. Мужчину не покидает навязчивая идея уехать туда или в Ростов.



Уходя из дома, пенсионер не взял ни документы, ни мобильный телефон. Мог уехать на попутке в Ростов или Новочеркасск.

Все, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Юрия Сомова, могут позвонить по номерам: 8-928-758-03-61 или 8-928-119-29-25.