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80-летний пенсионер с деменцией пропал в Ростовской области

80-летний пенсионер с деменцией пропал в Ростовской области
80-летний пенсионер с деменцией пропал в Ростовской области. Юрий Сомов ушел из дома 6 июля. Он проживал в Веселовском районе. Об этом сообщает издание DonDay Новочеркасск.

По словам родных, мужчина страдает расстройством памяти и уверен, что до сих пор работает в Новочеркасске водителем. Мужчину не покидает навязчивая идея уехать туда или в Ростов.

Уходя из дома, пенсионер не взял ни документы, ни мобильный телефон. Мог уехать на попутке в Ростов или Новочеркасск.
Все, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Юрия Сомова, могут позвонить по номерам: 8-928-758-03-61 или 8-928-119-29-25.

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