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В Шахтах задержали мужчину, организовавшего наркопритон в своей квартире

В Шахтах задержали мужчину, организовавшего наркопритон в своей квартире
В Шахтах задержали мужчину, организовавшего наркопритон в своей квартире. 50-летний мужчина, проживающий в переулке Енисейском, неоднократно предоставлял свое жилье местным жителям для употребления синтетических наркотиков.

- Злоумышленника задержали и отправили в дежурную часть, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В его квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили остатки синтетических наркотических веществ, посуду и подручные предметы, используемые для потребления наркотиков.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притона». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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