В Шахтах задержали мужчину, организовавшего наркопритон в своей квартире



В Шахтах задержали мужчину, организовавшего наркопритон в своей квартире. 50-летний мужчина, проживающий в переулке Енисейском, неоднократно предоставлял свое жилье местным жителям для употребления синтетических наркотиков.



- Злоумышленника задержали и отправили в дежурную часть, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В его квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили остатки синтетических наркотических веществ, посуду и подручные предметы, используемые для потребления наркотиков.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притона». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.