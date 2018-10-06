Водитель ВАЗа врезался в столб в Ростове: пострадала девочка-подросток



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В Ростове водитель «ВАЗ-2106» врезался в дерево. В результате ДТП пострадала девочка-пассажир.



Авария произошла 7 октября на улице Вавилова. В районе дома № 54 водитель «шестерки», по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП, сообщает DonDay.ru. На месте работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи.



Прибывшие медики диагностировали у школьницы черепно-мозговую травму и ссадины. Девочка несколько раз теряла сознание. Ей оказали помощь на месте происшествия. От госпитализации мама семиклассницы отказалась.