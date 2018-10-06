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Водитель ВАЗа врезался в столб в Ростове: пострадала девочка-подросток

Водитель ВАЗа врезался в столб в Ростове: пострадала девочка-подросток
Фото: http://krasnodar.gorodskoitelegraf.ru
В Ростове водитель «ВАЗ-2106» врезался в дерево. В результате ДТП пострадала девочка-пассажир.

Авария произошла 7 октября на улице Вавилова. В районе дома № 54 водитель «шестерки», по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП, сообщает DonDay.ru. На месте работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

Прибывшие медики диагностировали у школьницы черепно-мозговую травму и ссадины. Девочка несколько раз теряла сознание. Ей оказали помощь на месте происшествия. От госпитализации мама семиклассницы отказалась.

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