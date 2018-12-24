В Таганроге водитель иномарки сбил мужчину на «зебре»
Фото: Stolicaonego.ru
Мужчина пострадал в результате ДТП в Таганроге. Дорожное происшествие случилось вечером 25 декабря на улице Дзержинского.
По предварительным данным, водитель «Мазды» поздно заметил пешехода, который переходил проезжую часть по «зебре». Мужчина не успел затормозить и сбил таганрожца.
По словам очевидцев происшествия, пострадавший получил различные травмы. Мужчина сильно ударился головой и травмировал руку. На «скорой» его доставили в больницу.