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В Ростовской области задержали подозреваемого в изнасиловании девочки 8 лет назад

В Ростовской области задержали подозреваемого в изнасиловании девочки 8 лет назад
В Батайске возобновили расследование уголовного дела по факту изнасилования школьницы, которое произошло 8 лет назад.

По данным следствия, в ноябре 2010 года неизвестный мужчина схватил за рюкзак 13-летнюю девочку, которая возвращалась со школы, и перетащил в безлюдное место. Там нападавший изнасиловал её и совершил иные действия сексуального характера.

Задержать насильника «по горячим следам» не удалось. Его личность на тот момент также не была установлена.
- Сотрудниками отдела криминалистики приостановленное уголовное дело было изучено, ряд исследований направлен в экспертное учреждение, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области. - В результате были получены данные о причастности к преступлению ранее неоднократно судимого 55-летнего жителя Батайска.

В настоящее время подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела, ранее возбуждённого по статьям «Изнасилование» и «Иные действия сексуального характера», продолжается.

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