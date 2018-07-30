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В Ростовской области в аварии погибли шесть человек

В Ростовской области в аварии погибли шесть человек
В Чертковском районе Ростовской области в страшном ДТП погибли шесть человек. Авария произошла на 791 километра трассы М-4 «Дон» ночью 1 августа.

По предварительным данным, 48-летний водитель КамАЗа с прицепом двигался в сторону Ростова. Из-за технической поломки грузовик съехал на обочину и начал останавливаться. В это время водитель микроавтобуса «Фольксваген», ехавший в том же направлении, врезался в КамАЗ.
- В результате происшествия шесть человек погибли, - сообщили в ГУ МВД Ростовской области. - Двое пострадавших доставлены в больницу.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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