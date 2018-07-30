В Ростовской области в аварии погибли шесть человек



В Чертковском районе Ростовской области в страшном ДТП погибли шесть человек. Авария произошла на 791 километра трассы М-4 «Дон» ночью 1 августа.



По предварительным данным, 48-летний водитель КамАЗа с прицепом двигался в сторону Ростова. Из-за технической поломки грузовик съехал на обочину и начал останавливаться. В это время водитель микроавтобуса «Фольксваген», ехавший в том же направлении, врезался в КамАЗ.

- В результате происшествия шесть человек погибли, - сообщили в ГУ МВД Ростовской области. - Двое пострадавших доставлены в больницу.



По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.