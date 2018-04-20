В Ростовской области из-за поджога горело здание службы судебных приставов





В городе Донецке в здании службы судебных приставов произошёл пожар. Возгорание случилось около половины седьмого утра 23 апреля в переулке Победы.



Очаг находился в коридоре учреждения. Огонь распространился по длинному коридору и не успел проникнуть в рабочие кабинеты. Площадь возгорания составила примерно 25 квадратных метров. Прибывшие пожарные ликвидировали пламя в течение 10 минут.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщил источник Rostov.ru. – Основной версией случившегося считается поджог.



К тушению привлекались две единицы техники и шесть спасателей. По предварительным данным, документация не пострадала.



