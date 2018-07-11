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В Ростовской области пожарная спецмашина на скорости протаранила легковушку

В Ростовской области пожарная спецмашина на скорости протаранила легковушку
В Ростовской области произошло ДТП с участием пожарного спецавтомобиля. Авария случилась в Каменске-Шахтинском днем 12 июля.

Как рассказали очевидцы происшествия, на пересечении улиц Ворошилова и Крупской пожарная машина врезалась в «Вольво». Удар был такой силы, что иномарку смяло. За рулем находилась девушка, ее доставили в больницу.



Свидетели аварии отмечают, что спецавтомобиль ехал со звуковым сигналом, в то время как «Вольво» пересекала перекресток на зеленый свет. Тем не менее все обстоятельства ДТП, а также виновника установят сотрудники ГИБДД.

В Ростовской области пожарная спецмашина на скорости протаранила легковушку

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