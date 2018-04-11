В Ростове женщина жестоко избила соседку



В Ростове-на-Дону женщина жестоко избила 43-летнюю соседку. Потасовка между горожанками произошла утром 11 апреля на улице Таганрогской.



По словам собственного источника Rostov.ru, в квартиру к Светлане К. позвонила ее соседка. Женщина собиралась решить кое-какие вопросы с ростовчанкой. В какой-то момент между ними началась ссора. Гостья толкнула Светлану в комнату, повалила на пол и принялась избивать. После вспышки агрессии буйная женщина ушла. Избитая хозяйка квартиры вызвала себе скорую помощь.



- Приехавшие врачи диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, - добавил инсайдер. – В состоянии средней тяжести ее доставили в БСМП.