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В Ростове подростки жестко избили школьника

В Ростове подростки жестко избили школьника
В донской столице группа подростков жестоко избила школьника. ЧП случилось утром 11 октября на улице Немировича-Данченко. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

По информации портала, Олег Ч. познакомился на улице с тремя парнями. Ребята увидели, что у него с собой имеется крупная сумма денег, и решили его обокрасть. Они договорились напоить мальчика, а затем обчистить. Юные злоумышленники споили парня, жестоко избили, забрали 6,5 тысячи рублей, телефон и сбежали.

Прохожие нашли полуживого подростка и вызвали ему скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу. В этот же день правоохранители задержали предполагаемых преступников. Ими оказались 15-летний и 17-летний ростовчане, а также их 17-летний приятель из Батайска. В отношении них возбудили уголовное дело.

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