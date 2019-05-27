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Ростовчане жестоко избили своих супругов-соседей

Ростовчане жестоко избили своих супругов-соседей
В донской столице соседи жестоко избили супругов. Инцидент случился 27 мая, сообщает со ссылкой на свой источник DonDay.ru.

Как стало известно, соседи собрались вместе, чтобы отдохнуть и пообщаться. В какой-то момент между хозяевами и супругами-гостями возник конфликт, который быстро перерос в драку.

В результате нападения 41-летний мужчина получил закрытый перелом ребер, черепно-мозговую травму и сотрясение. У его 40-летней жены Натальи зафиксировали черепно-мозговую травму и гематомы.

В тяжелом состоянии пострадавших доставили в больницу. Сейчас за их жизнь борются врачи.

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