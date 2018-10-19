Уроженца Челябинской области разыскивают в Таганроге



На Дону разыскивают пропавшего 38-летнего уроженца Челябинской области. Виталий Сушков уехал 27 сентября из города Миасс в Таганрог.



Известно, что мужчина приехал из Челябинской области на вахтовую работу. Когда он перестал выходить на связь, родные забили тревогу. Они разместили его фото в социальных сетях с просьбой о помощи.



На вид ему - 38-40 лет, рост - 176-180 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, светлые волосы.



У Виталия на теле есть татуировки. Один рисунок расположен на плечевой части руки. Вторая татуировка - на груди, переходящая на другую руку. Еще несколько татуировок - на внутренних сторонах рук от локтя до запястья.



Если вам что-либо известно о местонахождении Виталия, просьба обратиться в полицию или по номеру: 8-951-446-81-00.