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Уроженца Калмыкии разыскивают в Ростовской области

Уроженца Калмыкии разыскивают в Ростовской области
В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести 51-летнего уроженца Калмыкии. Десять месяцев назад Аркадий Явашкеев перестал выходить на связь.

Он 24 марта ушёл с животноводческой фермы, расположенной недалеко от посёлка Найнтахн Целинного района. С тех пор его никто не видел.

К поискам мужчины подключились правоохранители. Они думают, что Аркадий мог уехать в один из соседних регионов, в том числе в Ростовскую область.

Рост пропавшего около 170 сантиметров, у него худощавое телосложение и короткие чёрные волосы. Из особых примет — послеоперационный шрам на животе длиной 15-20 сантиметров и повреждённая мочка уха.

В последний раз его видели в камуфляжной куртке, чёрной кожаной шапке-ушанке, камуфляжных штанах тёмно-зелёного цвета и утеплённых тёмных калошах.

- Известно, что мужчина носит очки, - добавили в СУ СК по Ростовской области.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Аркадия Явашкеева, просят сообщить по телефону 8-847-223-27-71.

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