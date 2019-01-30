Уроженца Калмыкии разыскивают в Ростовской области



В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести 51-летнего уроженца Калмыкии. Десять месяцев назад Аркадий Явашкеев перестал выходить на связь.



Он 24 марта ушёл с животноводческой фермы, расположенной недалеко от посёлка Найнтахн Целинного района. С тех пор его никто не видел.



К поискам мужчины подключились правоохранители. Они думают, что Аркадий мог уехать в один из соседних регионов, в том числе в Ростовскую область.



Рост пропавшего около 170 сантиметров, у него худощавое телосложение и короткие чёрные волосы. Из особых примет — послеоперационный шрам на животе длиной 15-20 сантиметров и повреждённая мочка уха.



В последний раз его видели в камуфляжной куртке, чёрной кожаной шапке-ушанке, камуфляжных штанах тёмно-зелёного цвета и утеплённых тёмных калошах.



- Известно, что мужчина носит очки, - добавили в СУ СК по Ростовской области.



Всех, кто знает что-либо о местонахождении Аркадия Явашкеева, просят сообщить по телефону 8-847-223-27-71.