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Стала известна личность погибшего в ДТП в Ростовской области 21-летнего мотоциклиста

Стала известна личность погибшего в ДТП в Ростовской области 21-летнего мотоциклиста

Стала известна личность погибшего в ДТП в Ростовской области 21-летнего мотоциклиста. Парень скончался на Харьковском шоссе в Новочеркасске. Его личность удалось узнать лишь через несколько часов.

21-летний Александр – уроженец Алтайского края. В Ростовской области он служил в спецназе в отряде «Росич». Военная часть располагается в поселке Казачьи Лагери. Парень на скорости 100 километров в час врезался в автомобиль, а затем - в столб. Александр скончался в машине скорой помощи.

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