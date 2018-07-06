Стала известна личность погибшего в ДТП в Ростовской области 21-летнего мотоциклиста





Стала известна личность погибшего в ДТП в Ростовской области 21-летнего мотоциклиста. Парень скончался на Харьковском шоссе в Новочеркасске. Его личность удалось узнать лишь через несколько часов.



21-летний Александр – уроженец Алтайского края. В Ростовской области он служил в спецназе в отряде «Росич». Военная часть располагается в поселке Казачьи Лагери. Парень на скорости 100 километров в час врезался в автомобиль, а затем - в столб. Александр скончался в машине скорой помощи.