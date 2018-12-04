Рядом со студгородком в Ростове умер мужчина



фото: mogilev.online



В Ростове рядом со студенческими общежитиями умер мужчина. Трагедия произошла днём 5 декабря на улице 339-й Стрелковой Дивизии.



Очевидцы сообщают, что дончанин шёл по улице, когда ему неожиданно стало плохо. Он упал на землю без сознания и больше не поднимался. К мужчине подбежали прохожие и стали пытаться оказать ему первую помощь. Вокруг сразу собралась толпа иностранных студентов.



По словам прохожих, он был одет в классический чёрный костюм и тёплую куртку.



- У шлагбаума лежал человек, бледный и без признаков жизни. Я видела, как стояли люди и проверяли ему пульс, - рассказывает девушка, проживающая в общежитии.



На место происшествия приехали бригада скорой помощи и правоохранители. К сожалению, медикам не удалось спасти горожанина. Они констатировали его смерть и увезли тело.