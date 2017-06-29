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Появилось видео с места падения крана в донской столице, где двое погибли, двое пострадали

Появилось видео с места падения крана в донской столице, где двое погибли, двое пострадали
Появилось видео с места падения крана в донской столице, где двое погибли, двое пострадали. Трагическое происшествие случилось утром 1 июля на стройке в Змиевской балке. Об этом сообщает DonDay.ru. На рабочих упал отломавшийся противовес с башенного крана.

В результате происшествия погибли два человека, мужчины 29 и 34 лет. Еще двое пострадали.

Производитель работ на строительном объекте Александр Крюков отказался комментировать трагический инцидент.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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