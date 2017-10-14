Пассажиров электрички Таганрог - Успенская эвакуировали из-за бесхозных вещей





Пассажиров электрички № 6306 сообщением Таганрог – Успенская эвакуировали из-за бесхозных вещей, оставленных в одном из вагонов.



Инцидент произошёл 16 октября около 16 часов на станции Матвеев Курган.

- Для проведения обследования подозрительного предмета на место вызваны специальные службы, - сообщили в службе корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги. - В настоящий момент идёт обследование вагонов поезда.



Из-за ЧП ожидается задержка ещё двух пригородных поездов № 6307 Успенская – Таганрог (отправление по расписанию в 16:49) и № 6085 Таганрог – Ростов (отправление по расписанию в 18:50).