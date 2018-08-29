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Отвезла домой: в Ростовской области осудили бухгалтера, присвоившего холодильник и стиральную машину

Отвезла домой: в Ростовской области осудили бухгалтера, присвоившего холодильник и стиральную машину
28 августа Усть-Донецкий районный суд приговорил исполняющую обязанности директора школы и бухгалтера в одном лице к двум годам условно за присвоение имущества. Женщина вывезла из образовательного учреждения холодильник «Бирюса» и стиральную машину к себе домой.

По всей видимости, кто-то из сотрудников заметил пропажу и сообщил об инциденте в полицию. В скором времени в отношении и.о. директора школы было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

В суде женщина свою вину признала полностью. В связи с этим ей было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

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