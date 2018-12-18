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На Западном в Ростове в машине такси нашли два трупа

На Западном в Ростове в машине такси нашли два трупа
Фото: Avto-nomer.ru
В Ростове на Западном в машине такси обнаружили два трупа.

По информации источника Rostov.ru, ночью 20 декабря в полицию позвонили местные жители. Очевидцы рассказали, что во дворе на улице Зорге рядом с рынком «Привоз» долгое время стоит подозрительная машина.
- Полицейские приехали, открыли дверь, на заднем сиденье они обнаружили двоих мёртвых мужчин, - добавил источник.

На место прибыл автомобиль реанимации, однако медики только констатировали смерть.

Автомобиль был оформлен под «Яндекс.Такси». При этом водителя в салоне не было.

Носила ли смерть мужчин насильственный характер, сейчас выясняют правоохранители.

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