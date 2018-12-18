На Западном в Ростове в машине такси нашли два трупа



Фото: Avto-nomer.ru

В Ростове на Западном в машине такси обнаружили два трупа.



По информации источника Rostov.ru, ночью 20 декабря в полицию позвонили местные жители. Очевидцы рассказали, что во дворе на улице Зорге рядом с рынком «Привоз» долгое время стоит подозрительная машина.

- Полицейские приехали, открыли дверь, на заднем сиденье они обнаружили двоих мёртвых мужчин, - добавил источник.



На место прибыл автомобиль реанимации, однако медики только констатировали смерть.



Автомобиль был оформлен под «Яндекс.Такси». При этом водителя в салоне не было.



Носила ли смерть мужчин насильственный характер, сейчас выясняют правоохранители.