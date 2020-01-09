В Ростове автомобиль столкнулся с машиной «Яндекс.Такси»



В Ростове-на-Дону автомобиль столкнулся с машиной «Яндекс.Такси». Происшествие случилось в ночь на 11 января на проспекте Ворошиловском.



По предварительным данным, на пересечении проспектов Ворошиловского и Чехова столкнулись «Рено Логан» и «Шкода Рапид». На фото с места ДТП видно, что за рулем «Шкоды» находился водитель «Яндекс.Такси».



В результате столкновения оба автомобиля получили механические повреждения. По словам очевидцев, в ДТП никто не пострадал.